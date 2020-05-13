987. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 13 Mayıs Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Haftanın üçüncü günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sonra erdi. 987. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından duyuruldu. Şans Topu oyunu iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Zengin olmak isteyenleri her hafta hayallerine kavuşturan Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 2 milyon 389 bin TL'nin bir kişiye çıkmasıyla kuponlarını günler öncesinden hazırlayanların heyecanı bu hafta artı. İşte, 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.

13 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Sabırsızlıkla beklenen Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.