983. hafta Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 15 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Nisan ayının üçüncü Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan canlı Şans Topu çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 15 Nisan Şans Topu sonuçlarını araştırmaya başladı. 5+1 büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda 983. Şans Topu ikramiye kazandıran numaraları MPİ ilan etti. İşte, 983'ncü hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

15 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

15 Nisan Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. İşte 15 Nisan Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 4 bin 25 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 175 kişi 521 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 293 kişi 49 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 695 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 696 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 26 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 156 bin 697 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Şans Topu kuponları nasıl hazırlanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.