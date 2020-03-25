980. hafta MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları sorgulama - 25 Mart Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ilan edildi

Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 980. hafta Şans Topu sonuçları ve bu hafta ikramiye kazandıran numaralar noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşen kuranın ardından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 doğru numaralarını tahmin edenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. İşte, heyecanla beklenen 25 Mart 2020 canlı Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve Şans Topu çekiliş sonuçlarına haftanın şanslı numaraları...

25 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 980. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Sabırsızlıkla beklenen Şans Topu'nun 25 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişinin geçen haftaki sonuçları

Şans Topu oyununun 979. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 940 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 629 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 48 lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 930 kişi 32 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 307 kişi 7 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 145 bin 703 kişi 4 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 25 Mart 2020 tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.