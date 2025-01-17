98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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Kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti.
GEÇEN YIL DA EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.