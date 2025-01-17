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98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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#Bolvadin#Afyonkarahisar#Kaza
98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:30

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı iş makinesinin çarptığı Fidan Yayla (98), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti.

98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

GEÇEN YIL DA EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı. 

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98 yaşındaki kadının feci ölümü: Acı olay kamerada

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#Bolvadin#Afyonkarahisar#Kaza

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