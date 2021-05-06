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Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

98 şüpheli için şafak operasyonu! Gözaltılar var...

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98 şüpheli için şafak operasyonu! Gözaltılar var...

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve cezaevinden firar eden 98 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve para cezalarını da yatırmayan 98 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli ve firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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