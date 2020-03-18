979. hafta 18 Mart Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ Şans Topu sonuç sorgulama (Hangi numaralar kazandı?)

Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Zengin olmak hayali ile günler öncesinden Şans Topu kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 18 Mart Şans Topu çekilişinde çıkan numaralara odaklandı. 979. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları MPİ'nin Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın şanslı numaraları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

2- 4-16-25-30+14

CANLI ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 18 Mart 2020 tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 516 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 232 kişi 519 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 791 kişi 53 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 201 kişi 29 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 640 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 471 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 816 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Uşak merkezden yatırıldığı bildirildi.