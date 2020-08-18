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Gündem
Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

978 tarihi eser ile yakalandı

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978 tarihi eser ile yakalandı
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TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, üzerinde 978 tarihi eser olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliyi durdurup üzerinde arama yapan jandarma, 899 sikke, 64 tarihi obje, 13 yüzük ve 2 heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eseri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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