‘978 kayıp at’ polemiği

Cahit Altunay, kayıp atlarla ilgili, “Bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Halihazırda İBB’nin adalardaki ahırlarında 120 at var. 102 at da farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 at nerede” diye sormuştu. İBB’den Altunay’a verilen yanıtta şöyle denildi: “Adalar’daki bakım sürecinde çeşitli sebeplerle 224 at öldü. Toplam 605 at, 13 kentin çeşitli düzeydeki yerel yönetimleri tarafından sahiplenildi. Mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sevkiyatı yapılan atlar, protokolle teslim edildi. Mevzuat gereği bu noktada İBB’nin yükümlülüğü sona erdi. Atların izlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının sorumluluğuna geçti.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara