974. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Şubat 2020 MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı
974. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyen vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı. Gözler şimdi bu haftaki Şans Topu sonuçlarında. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar Şans Topu sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı...
12 Şubat Şans Topu sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. MPİ'nin internet sitesinde düzenlenen canlı Şans Topu çekilişinin ardından, Şans Topu kuponu hazırlayan vatandaşlar, bu hafta Şans Topu'nda hangi numaraların ikramiye kazandırdığını sorgulamaya başladı. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.
Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Şans Topu'nda bu hafta çıkan numaralar çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. İşte, Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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