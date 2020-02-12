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HaberlerGündem Haberleri974. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Şubat 2020 MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı
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Haber Giriş: 12.02.2020 - 21:20,Son Güncelleme:/

974. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Şubat 2020 MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı

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974. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Şubat 2020 MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı

974. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyen vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı. Gözler şimdi bu haftaki Şans Topu sonuçlarında. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar Şans Topu sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı...

12 Şubat Şans Topu sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. MPİ'nin internet sitesinde düzenlenen canlı Şans Topu çekilişinin ardından, Şans Topu kuponu hazırlayan vatandaşlar, bu hafta Şans Topu'nda hangi numaraların ikramiye kazandırdığını sorgulamaya başladı. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Şans Topu'nda bu hafta çıkan numaralar çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. İşte, Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;

974. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu 12 Şubat 2020 MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı


ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

 ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

NumaraKaç defa çıktı?En son ne zaman çıktı?
29167958. Hafta
15161955. Hafta
22157945. Hafta
9153947. Hafta
23153957. Hafta
2150943. Hafta
6148952. Hafta
5146955. Hafta
14146958. Hafta
17146957. Hafta
24145951. Hafta
12145954. Hafta
10144959. Hafta
13144948. Hafta
20144943. Hafta
26143958. Hafta
19142952. Hafta
25141948. Hafta
11141957. Hafta
8139952. Hafta
1139959. Hafta
28139956. Hafta
18136954. Hafta
7136948. Hafta
4132941. Hafta
27132953. Hafta
3131957. Hafta
32131959. Hafta
16130958. Hafta
31130957. Hafta
30129959. Hafta
33128955. Hafta
34126959. Hafta
21121951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR

NumaraKaç kere çıktı?En son ne zaman çıktı?
688954. Hafta
1281938. Hafta
1080953. Hafta
272948. Hafta
468952. Hafta
1467943. Hafta
1366928. Hafta
1166958. Hafta
964937. Hafta
763951. Hafta
362959. Hafta
562957. Hafta
160956. Hafta
860955. Hafta
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