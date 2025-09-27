97 yaşındaki Semahat Arsel’den öğretmenlere altın tavsiyeler

Haberin Devamı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Ankara’da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı, ilköğretim çağındaki tüm çocukları ağırlıyor. Park bu zamana kadar 90 binden fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunarken aynı zamanda onların geleceğin becerileriyle yetişmesine katkı sağlıyor. Vakfın Türkiye genelindeki 6 eğitim parkından biri olan Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nda bulunan iki ‘bilişim ve teknoloji’ odası yenilendi. TEGV Mütevelliler Kurulu Üyesi Semahat Arsel, bu kapsamda adını taşıyan parkın yenilenen odalarının açılışına katıldı...

ÇOCUKLAR ATA’YI ZİYARET ETSİN

Haberin Devamı

Ziyareti sırasında öğretmenlere tavsiyede bulunan Arsel, “Ankara’da yaşayan bazı çocukların arasında dahi henüz Anıtkabir’i ziyaret etmeyenler var. Onları mutlaka Anıtkabir’e götürün, Atatürk’ü anlatın. Ayrıca öğrencilere sadece akademik bilgi ve beceri vermek yetmez. Çocukların çoğu belediye, kaymakamlık ve adliye gibi yerlerin ne olduğunu, orada neler yapıldığını gerçek anlamda bilmiyor. Öğrencileri bu kamu alanlarına da götürün” dedi.

GELECEĞİN YAZILIMCILARI

Eğitim parkının yenilenen bilişim ve teknoloji odasında yaklaşık 30 bilgisayar bulunuyor. Yılda 500 çocuğun faydalandığı bu odalarda aynı zamanda ‘Algo Dijital Bilişim Etkinliği’ ile de öğrenciler, dijital zorbalık ve güvenli internet kullanımını öğrenirken aynı zamanda kodlamanın temelleriyle de tanışıyor.