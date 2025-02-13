96 kişiye mezar olmuştu... Ölüm binasına göz yumanlar da yargılanacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki ilk depremde, Adana Çukurova’daki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkılmış; kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC’ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalanarak tutuklanmış; 27 Eylül 2024’te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

O dönem Seyhan Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan bölgedeki binanın yapımına izin verilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

HÜKÜMLERİ KARŞILAMIYORDU

Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy ve iskân komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında da ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 1994 yılında inşasına başlanan ve 1996’da tamamlanan Alpargün Apartmanı’nın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin ruhsat tarihinde yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtildi. Apartmanın ‘kusurlu yapı’ olarak değerlendirildiği iddianamede, kusurlu inşa edilen binaya yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesi nedeniyle Seyhan Belediyesi’ndeki ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarının bulunduğu anlatıldı. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

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“İskân komisyon raporunda imzası olan Alim Erdoğan ve Ferhat Yağ’ın meslek ve görevinden dolayı yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir.

22’ŞER YIL HAPİS İSTENDİ

“Sitare Koçoğlu’nun kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, yapı ruhsatında ‘kontrol eden’ kısmına imzası olan Gökalp Çubukçu’nun yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlu olduğu, belgede imzası bulunanlardan Sevda Canbolat, İmran Arısoy, Can Mustafa Eren’in görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 96 kişinin ölümüne neden oldukları, ilgili kamu görevlilerinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep olunur.”

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Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz 7 sanığın yargılaması, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılacak.