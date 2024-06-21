96 kişinin katili eksik demir kullanmış

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Adana Çukurova’daki Alpargün Apartmanı yıkılmış, 96 kişi yaşamını yitirmişti. Depremin olduğu gün Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün KKTC’ye kaçmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan müteahhit Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olup 13 Şubat’ta Türkiye’ye getirilerek tutuklanmıştı. Müteahhit Alpargün’ün 990 bin dolar, 890 bin Euro ve 500 bin Türk Lirası’nı Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

BETON DA KALİTESİZ ÇIKTI

Hasan Alpargün’ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürürken, mahkeme heyetince binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanı’nın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

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Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi.

‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen müteahhit Hasan Alpargün’ün yargılanmasına 27 Haziran’da devam edilecek.