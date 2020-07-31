953'üncü On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 30 Temmuz MPİ On Numara sonuçları belli oldu: İkramiye 5. kez devretti
On Numara sonuçları, 30 Temmuz Perşembe akşamı açıklandı. Noter çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleşen çekilişin ardından, İkramiye kazandıran şanslı numaralar erişime açıldı. Canlı On Numara sonuçları çarşamba akşamı devretmişti. Perşembe akşamı da 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Gözler şimdi MPİ 953. On Numara sonucu sorgulama ekranında. İşte, 30 Temmuz 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar...
Haftanın her günü MPİ tarafından çekilişi gerçekleşen On Numara oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nce tamamlanan 30 Temmuz On Numara çekilişinde, bu hafta da 10 bilenler ikramiye kazanacak. İşte, kamuoyuna duyurulan 953. On Numara sonuçları ve On Numara sonucu sorgulama ekranı.
MPİ'den yapılan açıklamaya göre, On Numara'da 1.136.596,60 TL devretti.
30 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara oyununun 953. çekilişi Milli Piyango İdaresi'nce saat 22.15'te başladı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar şunlar oldu;
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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