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952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

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#Çanakkale#Eceabat#Yangın
952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Çanakkale’nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında, toplam 952 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 6 bin 800 dönümlük alan zarar gördü.

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Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın 18 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Kumköy mevkisinde bir tarım arazisinde çıkmıştı. Yangın, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılıp ormana sıçramıştı. Alevleri kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ile diğer iş makinesi ve toplamda 970 personelle yangına müdahale edilmişti. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 24 saat sonra kontrol altına alınıp söndürülmüştü.

Yangın nedeniyle 3 bin 400 dönüm orman, 2 bin 350 dönüm orman dışı olmak üzere 5 bin 750 dönümlük, yani 805 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Ezine ilçesinin çöp döküm alanında ise 20 Haziran’da saat 16.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Alevler, rüzgârın etkisiyle ormana sıçramıştı. 7 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 1050 dönümlük alan zarar gördü.

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#Çanakkale#Eceabat#Yangın

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