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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Kayseri’de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karlıtepe Sokaktaki evinde yalnız yaşayan T.A.'dan (95) haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
T.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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