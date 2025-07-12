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95 adrese operasyon! İzmir'de 133 şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#Operasyon#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:40

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik, 95 adrese düzenlenen operasyonda 133 kişi yakalandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

95 adrese operasyon İzmirde 133 şüpheli gözaltına alındı


Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kentte, dün saat 05.00 sıralarında 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 190 polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 şüpheli gözaltına alındı.
95 adrese operasyon İzmirde 133 şüpheli gözaltına alındı


24 saat süren operasyonda gözaltına alınan 133 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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#İzmir#Operasyon#Gözaltı

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