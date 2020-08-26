949 yıl sonra Ahlat’ta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ahlat’a helikopterle gelirken Van Gölü kıyısına inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni havadan inceledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sabah erken saatlerinde, Ahlat programı için uçakla Muş’a geldi. Ahlat’a geçen Bahçeli, Erdoğan’ı burada karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, ilk olarak Ahlat’taki Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat’ta, gerekse buradan çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte Külliyemizin de açılışını yapacağız. Bu vesileyle birlikte bu güzel gençlik parkımızın da gençlere hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI’NDA DUA

Erdoğan daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binerek Okçular Vakfı’nın etkinlik alanına geldi. Buradaki törenler sırasında Erdoğan ve beraberindekiler maske taktı. Erdoğan ve beraberindekiler oluşturulan ‘Han Çadırı’ önünde fotoğraf çektirdikten sonra bir süre çadırda geleneksel müzikleri dinleyip sohbet ettiler.

Erdoğan daha sonra gösteri alanında golf aracına binerek tribündeki yerini aldı. Erdoğan’ın gösteri alanına gelişi sırasında ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsünün çalması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte dün akşam ses ve ışık gösterisini izledi.

37 ÇADIR KURULDU

Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında, Ahlat’taki Çerho etkinlik alanına 37 kıl çadır kuruldu. Bu çadırlarda bazı illerin tanıtım sergileri yer aldı. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde de el sanatları stantları gelen ziyaretçilere açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da el sanatları standlarını gezdi. Isparta’dan gelerek stant kuran belediye ekibi ise etkinlik alanına gül suyu sıktı. Etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilip, yoğun önlem alındı.

ŞİİRLİ PAYLAŞIM: MALAZGİRT KAHRAMANLARINI ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun “Malazgirt Marşı” şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, “Twitter’dan “Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma’ya hey, Kızılelma’ya... Sultan Alparslan’ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA’nın görüntülerine de yer verildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ‘HAN ÇADIRI’NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diğer katılımcılar Ahlat’ta kurulan ‘Han Çadırı’nı da ziyaret etti. Heyet çadırın içerisinde ‘dombra’ şarkısının orijinalini dinledi. Müzisyen, şarkıyı bitirdikten sonra Erdoğan’a “Kazakistan’dan büyük selamlar” dedi. Erdoğan ise “Bizden de Kazakistan’a selamlar” yanıtını verdi.

ALPARSLAN, FATİH VE ERDOĞAN İÇİN 3 OK

Gösteri alanında ilk olarak Okçular Vakfı sporcuları okçuluk gösterisi yaptı. Bu gösteri sırasında okçuların attığı son üç ok, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Tayyip Erdoğan için atıldı. Daha sonra Altay Okçuluk Kulübü üyeleri, atlı okçuluk gösterisi yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler Malazgirt Zaferi’nin canlandırıldığı gösteriyi de izledi.