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Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası canlı yayını izleme ekranı

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94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası canlı yayını izleme ekranı
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94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için araştırmalar hız kazandı. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kura çekimi online ortamda ve noter huzurunda gerçekleşecek. İşte, 94. DHY kurası hakkında ayrıntılar...

Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacak. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

(Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı "https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi" üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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