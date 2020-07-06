935. hafta On Numara canlı çekilişi sonuçları açıklandı - MPİ 6 Temmuz On Numara sonucu sorgulama sayfası

On Numara çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda tamamlandı. Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişi bu hafta da ikramiyeleri sahibine kavuşturdu. Gözler şimdi 6 Temmuz 2020 On Numara sonuçları ve haftanın şanslı rakamlarında. İşte, bu haftanın On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

6 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara oyununun 935. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te başladı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar şunlar oldu;

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On Numara'nın son çekilişinde ne oldu?

MPİ'den yapılan açıklamaya göre geçen haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi 506.812,55 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesine çıktı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.