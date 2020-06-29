934. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları ilan edildi -29 Haziran 2020 MPİ On Numara sonucu sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Haziran 2020 On Numara sonuçları ve haftanın şanslı rakamları kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen canlı On Numara çekilişi sonuçları, zengin olmak isteyenleri her hafta hayallerine kavuşturuyor. İşte, bu haftanın On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

29 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara oyununun 934. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te başladı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 933. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 534.943,55 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye Erzurum Yakutiye ve Zonguldak Devrek'e çıktı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.