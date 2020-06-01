930. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 1 Haziran On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçlarında heyecan pazartesi akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen 1 Haziran On Numara sonuçları MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklandı. On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından 930. hafta On Numara çekiliş sonuçlarına gözler çevrildi. Peki, On Numara bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 930. hafta On Numara canlı çekilişi sonuçları ve On Numara kupon sonuç sorgulama sayfası...
Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen çekilişi sonrası, 1 Haziran On Numara sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Geçtiğimiz hafta On Numara'da 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazanmıştı. İşte, 1 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
1 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara'da 930. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
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