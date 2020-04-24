93 yaşındaki mucize: Bomba gibiyim

Zonguldak’ta yıllarca marangoz ustası olarak çalışan 8 çocuk ve 23 torun sahibi 93 yaşındaki Recep Külünk, geçen hafta öksürük ve halsizlik şikâyetiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Koronavirüs şüphesiyle test yapılan Külünk, evine gönderildi. Yaklaşık 3 saat sonra çıkan test sonucu üzerine de ambulansla evinden alınarak hastaneye geri getirildi. Tedaviye alınan Külünk, 7 günün sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan Recep dede taburcu edildi.

HEMŞİRELERLE HORON TEPTİ

Kısa sürede hastalığı yenmesiyle diğer hastalara umut olan Külünk, hemşirelerle birlikte horon tepti. Recep Külünk kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim” dedi.

TORUNLARA EMANET

Dedelerine refakat eden Batuhan (25) ve Furkan Külünk de (21) yaşadıkları süreci anlattı. Dedesinde hastalığın öksürük ve halsizlikle başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi: “Tedavi süreci güzel geçti. Gayet kolay atlattı. Oksijen verildi ara sıra. Tansiyon ve ateşi hep düzgündü. Tedavisi bu şekilde sürdü. 93 yaşında bu bir mucize.”