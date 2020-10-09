MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti
GeriGündem 93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti
Abone Olgoogle-news

ÇORUM’da yayla evinde çıkan yangında ağır yaralanan Keziban Hantal (93), 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın, 22 Temmuz’da, Oğuzlar ilçesinde yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evde yalnız kalan Keziban Hantal, yangında alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarılan kadın önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Hantal ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü’ne sevkedildi. Durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan yaşlı kadın 80 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle