93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) saat kaçta başlayacak?
93. Dönem ÖGG sınavı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı hafta sonu gerçekleşecek. Artık sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da ÖGG sınav saatini araştırıyor. Peki, 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) saat kaçta başlayacak?
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Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yıl içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda katılım sağladığı ÖGG sınavlarından biri ağustos ayında gerçekleşecek. 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 14 Ağustos ayında yapılacak.
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93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) saat 10.00'da başlayacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma