93 saat susuz kalan Foçalılar şaşkın

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle geçen sene haziran ayında 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da, sıkıntının bir benzeri bu sene de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından,16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı bildirildi. Ancak kesinti 'Yeni hattın devreye alınamaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye ardından da 18 Temmuz günü saat 01.00’e uzatıldı. Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de eski hat üzerinden kısa süreliğine verilebildi. Pazartesi günü de çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sabah saatlerinden 17.00’ye kadar kesinti tekrarlandı.





Bu sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Bu sorunları çözmek için iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir şeyler yapılmalı. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Bu sorunu yaşamamız normal değil. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde su gelmiyor. Belediyeden özellikle bu konuda doğru bilgilendirme yapmasını bekliyorum. Yanıltmadan daha doğru bilgi verirse Foçalılar olarak daha mutlu oluruz" dedi.



'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK, DENİZDEN SU TAŞIDIK'



Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten Sedat Capar (57) ise, "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Nasıl tepki göstermiyorlar? Denizden su taşıdık. Gariptir, Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Bu çağda böyle bir durum yaşadığımız için hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı.



'SUSSUZ KALDIK, BÜTÜN PARAMI SU ALMAYA HARCADIM'



Foça'ya geldiği günden itibaren su sorunu yaşadıklarını dile getiren Güldane Koca (87) ise, "Evde hiçbir şey yapamıyorum, ben yazlık için geldim. Buranın yerlisi ne yapıyor? Virüs de var, ellerinizi su ile yıkayın diyorlar ama su yok, ne ile yıkayacağız. Su ala ala getirdiğim parayı da bitirdim" dedi.



'BANYO YAPAMADIK, BULAŞIKLAR KALDI'



Suların kesilmesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getiren İsmail Kurutuz (47), "İki gün boyunca su sıkıntısı yaşadık. Banyo yapamadık. Evin temizliğini yapamadık, bulaşıklar kaldı. Sıkıntı yaşadık. Buranın yerlisi değilim çocuklarımın yanına geldim. Mardin'den geldim bu tür çalışmalar orada da yapıldı ama bir yandan çalışma yapılıyordu. Bir yandan su verilmeye devam edildi. Güneydoğu ile burası arasında çok fark var. Burası tatil bölgesi. Gelen yabancı da çok. İki gün boyunca çok mağdur olduk sıkıntılar yaşadık. Tankerlerle su getirildi ama tanker belirli noktalara geldi. Ara sokaklar dar olduğundan zaten çoğu sokağa giremedi" diye konuştu.