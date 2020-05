928. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) 2002'den bu yana oynatılan On Numara oyununda 928. hafta heyecanı geride kaldı. Şans oyunu tutkunlarının kupon sorgulamaları da çekilişin hemen ardından hız kazandı. Gözler şimdi On Numara'da haftanın kazandıran numaralarında. İşte, Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı....

On Numara'da 928. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu; 1-2-5-10-16-26-28-34-39-46-49-50-56-58-60-64-65-66-69-70-73-74

SON ÇEKİLİŞTE NELER OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi 3 bin 338 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 262 kişi 159 lira 70'er kuruş, 7 bilen 21 bin 629 kişi 23 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 62 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 786 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye, İstanbul'un Bahçelievler ve Rize'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.