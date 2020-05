927. hafta On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 11 Mayıs 2020 On Numara sonuçları açıklandı

11 Mayıs On Numara sonuçları pazartesi akşamı noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişi sonrası ilan edildi. Çekiliş sonrası zengin olma hayali kuran vatandaşların takip ettiği 927'nci hafta On Numara sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. On Numara sonuçlarının açıklanmasının ardından, haftanın şanslı rakamlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, 927. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 11 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun bu haftaki 926. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 463 bin 402 lira 21 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 134 kişi 2 bin 306 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 213 kişi 139 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 870 kişi 21'er lira, 6 bilen 116 bin 674 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 956 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.