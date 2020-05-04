926. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Haftada bir kez Pazartesi günleri çekilişi yapılan On Numara'da bu haftanın dört gözle beklenen çekilişi geride kaldı. MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan şanslı numaralar belli oldu. İşte, On Numara'da haftanın sonuçları...

On Numara'da 926. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 925. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 148 bin 307 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 3 bin 189 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1755 kişi 169 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 373 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 104 bin 619 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 821 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Balçova ve Karabağlar ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.