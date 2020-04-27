925. hafta On Numara sonuçları sorgulama ekranı! On Numara canlı çekilişi sonuçları belli oldu (27 Nisan 2020)

Nisan ayının son On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21:15'te başlayan canlı On Numara çekilişi sonrası, On Numara çekilişi sonuçları ve 27 Nisan On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar MPİ tarafından ilan edildi. 925. hafta On Numara ikramiye oranları ve haftanın şanslı rakamları MPİ On Numara sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, 925. hafta On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve On Numara çekilişi sonuçları ikramiye sorgulama.

27 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 925. hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçen hafta ne olmuştu?

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara kuponları nasıl yapılır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.