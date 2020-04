MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı | 922. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) 2002'den bu yana oynatılan On Numara oyununda 922. hafta heyecanı geride kaldı. Şans oyunu tutkunlarının kupon sorgulamaları da çekilişin hemen ardından hız kazandı. Gözler şimdi On Numara'da haftanın kazandıran numaralarında. İşte, Milli Pİyango On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara oyununun 922. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 208 bin 592 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara'da 922. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu; 2 - 7 - 8 - 11 - 12 - 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 - 61 - 73 - 74 - 79

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.