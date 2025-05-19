920 dönümün bedeli 10 yıl hapis

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Yangın 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 920 dönüm kızılçam ormanı yandı.

OLUŞTURDUĞU ZARAR: 43 MİLYON 752 BİN TL

Piknik yapmak için Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen M.S. (20), O.K., M.E.B. ve A.B.’nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.’nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edildi. M.S. soruşturmanın ardından tutuklandı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip bu zararın olayın failinden tahsil edilmesi talep edildi.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında ‘taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.