92. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 92. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavları, sınavdan bir süre sonra açıklanmaya başlıyor. Özel güvenlik olmak için sınavlara katılan adaylar da bu sürenin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki 92. Dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2021 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Temmuz ayıyla birlikte adaylar ne zaman sınav sonuçlarının açıklanacağını sorgulamaya başladı. Buna göre, 92. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖGG sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını öğrenilebilecek. ÖGG sınav sonuçları tarihi ile ilgili net bir tarih henüz açıklanmadı.

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