918. hafta canlı On Numara sonuç sorgulama - 9 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi! İşte şanslı rakamlar

On Numara çekiliş sonuçları pazartesi akşamı belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan kuranın ardından, 9 Mart On Numara sonuçları MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişinin, 200 bin 424 TL'yi almaya hak kazandığı oyunda, gözler, On Numara canlı çekiliş sonuçları ve On Numara sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 918'nci hafta On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye tutarları.

9 MART ON NUMARA SONUÇLARI

9 Mart On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 918. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 9 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 3 bin 516 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 217 kişi 181 lira 5'er kuruş, 7 bilen 22 bin 212 kişi 25 lira 70'er kuruş, 6 bilen 135 bin 286 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 248 bin 275 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ağrı'nın Doğubayazıt, İstanbul'un Sultangazi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.