916. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 24 Şubat 2020 tarihli 916. çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’daki Galatasaray Şubesi’nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 24 Şubat 2020 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 5 - 6 - 7 - 14 - 16 - 21 - 22 - 30 - 31 - 39 - 43 - 46 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 73

ON NUMARA ÇEKİLİŞ VE KUPON SONUCU SORGULAMA





SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 4 bin 150 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1946 kişi 209 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 716 kişi 28 lira 5'er kuruş, 6 bilen 129 bin 796 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 948 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ile İstanbul'un Kağıthane ve Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirlendi.