90'ların dahi çocuğu Selimcan Sazak kimdir?

Bir araba reklamında söylediği ‘‘Babam Öyle Diyoo'' sloganıyla bir anda tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Selim Can Sazak, 90'lı yıllarda ekranların en küçük yorumcusuydu. Okuma yazmayı üç buçuk yaşında öğrenen, 1997 yılında henüz yedi yaşında olmasına rağmen kendi adını taşıyan bir programla ekranlara çıkmaya başlayan Selimcan Sazak, 35 dakika boyunca spordan sanata, siyasetten magazine kadar çeşitli olayları kendi bakış açısına göre değerlendiriyordu.

90'lı yıllarda keskin zekası ile dikkat çeken Selim Sazak, Bilkent’ten mezun olduktan sonra NATO Anti-terörizm Merkezi’nde bir araştırma pozisyonunda Türkiye ve Orta Doğu’daki devlet-dışı şiddet hakkında çalışmaya başladı. NATO’da geçirdiği yaklaşık iki yıldan sonra nükleer silahlanma olan bölgelerdeki silahlı çatışma riskini azaltma hakkındaki çalışmasıyla Pugwash Konferans’ına katıldı ve Pugwash’ın Kasım 2013’te gerçekleşen 60. İstanbul Bienal Konferansı’nı organize eden takımın yönetiminde görev aldı. Aynı sene, Fullbright bursunu kazanarak Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimime başladı ve 2015’te Uluslararası Güvenlik Politikası programından mezun oldu. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrenci programına üye oldu ve barış alanındaki en iyi yüksek lisans makalesine verilen Dasturdaza Jal Pavry ödülünü kazandı. Daha sonra New York merkezli The Century Foundation’da dış politika üzerine araştırmacı olarak yer aldı.



Brown Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünde doktora yapmaya başladı. Ek olarak The Century Foundation’daki görevine de devam etti. Selimcan Sazak’ın çalışmaları genel olarak uluslararası güvenlikle ilgili; nükleer kaynak ve silah kullanımının yaygınlaşmasını önleme projelerinden anti-terörism’e ve sivil-asker ilişkilerine kadar birçok konuyu kapsıyor.