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90 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu

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#Alzheimer#AKUT#AFAD
90 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:24

Denizli’de kaybolan Alzheimer hastası 90 yaşındaki Nazmi Allın, sağ olarak bulundu.

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 Denizli’de Alzheimer hastası 90 yaşındaki Nazmi Allın, sabah saatlerinde kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla akşam saatlerinde sağ olarak bulundu.

90 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu

Edinilen bilgilere göre; Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi’nde 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Allın için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede saha çalışması gerçekleştirdi. Saat 22.25 sıralarında AFAD'ın drone desteğiyle yapılan taramalarda yaşlı adamın yeri tespit edildi.

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90 yaşındaki Alzheimer hastası sağ bulundu

 SAĞ OLARAK BULUNDU

AKUT ekipleri tarafından sağ olarak bulunan Allın’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 22.55'te sağlık ekiplerine teslim Allın, sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#Alzheimer#AKUT#AFAD

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