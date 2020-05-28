MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi
GeriGündem 90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi
Abone Olgoogle-news

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangınında 90 yaşındaki bir adam feci şekilde can verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesinde meydana geldi. Osman Akın (90) isimli yaşlı adamın yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken bir yandan da içerde bulunan Akın’ı çıkarmak için uğraş verdi. Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Akın’ın evdeki cansız bedenine ulaştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunan Akın’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

90 yaşındaki adam çıkan yangından feci şekilde can verdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle