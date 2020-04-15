90 bin mahkûma kapılar açıldı

45 BİN İZİNLİ, 45 BİN TAHLİYE

Kanunun yürürlüğe girmesiyle cuma gününe kadar tahliyeler tamamlanacak. 15 bini kapalı cezaevlerinden, 30 bini de açık cezaevlerinden 45 bin hükümlü tahliye olacak. 45 bin hükümlü ise açık cezaevlerinden koronavirüsten izinli çıkacak. Böylece sayı ilk etapta 90 bini bulacak. İzin uygulaması salgının seyrine göre uzatılacak. Darbe sonrası rekor doluluk yaşayan salgın riski altındaki 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevleri ilk etapta 3’te 1 oranında boşaltılmış olacak.

BİR YIL ÖNCE KAPALIDAN AÇIĞA

Kapalı cezaevinden açığa geçme şartını 1 yıl sonra elde edecek olan mahkûmların bu hakkı öne çekildi. Bu hükümlülerden, 4 suç türü dışında olup “iyi halli” olanlar bir yılı beklemeden hemen açık cezaevine nakil olacak. Terör, mafya, casusluk ve devlet güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olanlar, düzenlemeden yararlanamayacak. Kapalıdan açığa erken nakil düzenlemesi 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

5 YIL CEZA ALAN 30 AY YATACAK

Kasten adam öldürme; neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; altsoy, üstsoy ve eşe karşı yaralama; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; uyuşturucu imali-ticareti; devlete, anayasal düzene, devlet sırlarının aleyhine işlenen casusluk; devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Yasası kapsamına girenler ile Terörle Mücadele Yasası’ndaki suçlar dışında genel infaz süreleri, yarıya düştü. Buna göre bu suçlar dışındaki eylemlerde verilen hapis cezasının en fazla yarısı kadar cezaevinde kalınacak..

DENETİMLİ SERBESTLİĞE GENİŞLİK

İstisna sayılan suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu süre 2 yıldan 4 yıla yükseltildi. 65 yaşını bitirmiş hükümlüler, azami süre sınırına bakılmaksızın evine gönderilecek.Ağır hastalığı veya engelli olanlar ile hamileler veya doğurduğu tarihten 6 ay geçmemiş kadın şüpheliler tutuklanmayıp adli kontrol altına alınacak. Suça sürüklenen çocuklardan 12-15 yaş arasındakilerin bir gün yattığı 3 gün sayılacak. 15-18 yaş arası olanlarınsa cezaevindeki 1 günü 2 gün kabul edilecek. ◊ Bülent SARIOĞLU - Umut ERDEM / ANKARA

İKİ SUÇUN CEZASI AĞIRLAŞTI

Mafya ve tefecilik suçunda cezalar ağırlaştırıldı. Cezanın alt sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı 6 yıldan 8 yıla çıktı. Mafya tefecilik yapıyorsa verilecek cezanın alt sınırı 6 yıldan az olmayacak.

AİLE İÇİ ŞİDDET CEZASI ARTTI

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.

YASA SONRASI GAZETECİLERE POZ

İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören teklif önceki gece kabul edildi. Bir hafta boyunca aralıksız süren görüşmelerde bazı milletvekilleri yorgun düştü. Görüşmeler tamamlandıktan sonra AK Parti milletvekilleri kürsü önünde fotomuhabirlerine poz verdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)