90 bin kişilik tahliye planı

ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı tahliye planına göre, cezaevinden çıkacak hükümlüler koronavirüse karşı almaları gereken tedbir ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirildi. Hükümlülerin seyahat kısıtlamasına takılmamaları için kaymakamlıklardan seyahat izin belgeleri verilecek. Belgeler cezaevinde teslim edilecek. Hükümlüler cezaevlerinden ücretini kendilerinin karşılayacakları otobüslerle Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenli bir şekilde ayrılacaklar. Hükümlülerin seyahat planlamasını her cezaevi kendi yapacak.

İZNE AYRILAN ADRES BİLDİRECEK

İki ay süreyle eve izinli gönderilecek olan hükümlüler ise ayrılmadan önce cezaevi yönetimine adres bildirecekler. İzin sürelerinde o adresten ayrılamayacaklar. Adalet Bakanlığı ilk kez getirilen izin uygulamasının esaslarını ise şöyle belirledi: “Açık cezaevinde bulunanlar, açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Bu hükümlüler önce COVID-19 izninden yararlanacak, daha sonra denetimli serbestliğe ayrılacaklar. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı’nca ikişer ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilecek. Uzatmalarla birlikte hükümlüler en fazla 30 Kasım 2020’ye kadar izinli sayılabilecek.”

TERÖR SUÇLUSU ETKİN PİŞMANLIK GÖSTERİRSE YARARLANACAK

Terör ve örgütlü suçlarda, yargılama aşamasında etkin pişmanlık göstermiş ise koşullu salıverilmesine 2 yıl, infaz aşamasında göstermiş ise 1 yıl kala hükümlü açık ceza infaz kurumuna ayrılabilir. Bu 1 yıllık süre aynı zamanda denetimli serbestliğe ayrılma süresi. Ayrıca bu hükümlüler pişmanlık göstermezse açığa ayrılamıyor. Dolayısıyla terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanların etkin pişmanlık göstermemeleri durumunda açığa ayrılabilmesi ve izin hakkından yararlanması mümkün değil. Kapalı ceza infaz kurumunda olan hükümlüler de bu haktan yararlanamayacak.

FİRAR EDENE SORUŞTURMA

İzin hükümlünün cezasının infazından sayılacak. İzinden dönmeyen hükümlüler hakkında firar hükümleri uygulanacak ve yakalama emri düzenlenip soruşturma başlatılacak.