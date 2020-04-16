90 bin kişilik dev tahliye

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) cezaevlerinden tahliye ve izne ayrılma sürecini izleyecek, gerektiğinde ek önlem alacak. HSK, kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek adli sorunların gecikmeksizin bildirilmesini istedi. Koordinasyon görevi başsavcılıklara ve ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarına verildi. Mahkeme ve hâkimliklerde herhangi aksama yaşanmaması için adalet komisyonu başkanlarından gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın açıkladığı tedbirler şöyle:

* Yeteri kadar infaz hâkimliği bulunmayan adli mahaller için ilave hâkim yetkilendirilecek.

* Koronavirüs önlemleri nedeniyle idari izinli sayılan hâkimlerin yetkili olduğu mahkemelerce verilmesi gereken kararların, adalet komisyonu başkanı tarafından görevlendirilecek hâkimler eliyle yerine getirilmesi sağlanacak.

* Belirtilen iş ve işlemler yerine getirilirken, önceki tavsiye kararları ile salgınla mücadeleye yönelik tıbbi zorunluluklar doğrultusunda, mümkün olduğunca evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

* Açık cezaevinden izinle çıkan hükümlülerin itiraz işlemleri ile yasa kapsamına girmediğinden talep eden hükümlülere ait işler, mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemiyle ve ivedilik durumları dikkate alınarak yapılacak.

* İşlemlerin adliyelerde fiilen çalışmayı gerektirmesi halinde, maske, koruyucu ekipman, dezenfektan gibi tıbbi malzemeler ve her türlü tıbbi önlem alınmak suretiyle iş ve işlem tesis edilecek.

EVE GİDİŞ

Kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Virüs tedbiri nedeniyle 45 bin kişinin de izne ayrılması planlanıyor. İller arası seyahatler izne bağlı olduğu için hükümlülerin seyahat belgeleri, ceza infaz kurumları içerisinde verildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ya da tedavisi sürenler sağlık kurumlarına teslim edildi. (DHA - AA)