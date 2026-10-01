9 yıldır aradığı oğlu kimsesizler mezarlığından çıkan babanın isyanı: Herkesten şikayetçiyim

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İSTANBUL Avcılar’da yaşayan Oğuzhan Tekin (22), 16 Aralık 2017 tarihinde evinden çıktıktan sonra 18.00 sıralarında kayboldu. Ailesi, Tekin’e ulaşamayınca karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Uzun süre çalışmaların sonuç vermemesi üzerine baba Adem Tekin, kendi imkânlarıyla oğlunu aramaya başladı. Hastanelere, otogarlara ve havalimanlarına gidip, televizyon programlarına katılarak oğlunu bulmaya çalışan Adem Tekin, oğlu Oğuzhan Tekin’den ölü ya da sağ olduğuna dair 9 yıldır bir iz bulamadı.

DNA’LAR YÜZDE 99.9 UYUŞTU

Olaydan 9 yıl sonra 22 Eylül 2026 tarihinde Tekin ailesi polis tarafından arandı ve DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine baba Adem Tekin, Adli Tıp Kurumu’na giderek örnek verdi. DNA örneklerinin Kilyos Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilen bir cansız bedenle uyuşması üzerine Adli Tıp Kurumu, Adem Tekin ve diğer oğlu Cengizhan Tekin’i yeniden DNA örneği vermeleri için çağırdı. Alınan sonuçların kimsesizler mezarlığındaki cansız bedenle %99.9 uyuştuğu tespit edildi. Adem Tekin, oğlunun 2017 yılında öldükten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiğini tam 9 yıl sonra öğrendi.

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İddiaya göre Oğuzhan Tekin’in kaybolduğu 16 Aralık 2017 tarihinden 12 gün sonra 28 Aralık’ta Avcılar Denizköşkler Sahili’nde denizden cansız bedeni çıkarıldı. Polisin incelemesinde üzerinde kimlik bulunamayan Tekin’in cansız bedeni morga kaldırıldı. 15 gün de morgda bekletilen Oğuzhan Tekin’in cenazesi daha sonra Kilyos Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildi. Bu süreçte kimlik tespiti yapılamayan Oğuzhan Tekin’in ailesine de bilgi verilemedi. Tekin ailesi ise yaşananlardan habersiz 9 yıl boyunca oğullarını aramaya devam etti.

‘YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK’

Oğlunun 2017’de öldüğünü yeni öğrenen ve kendilerine haber verilmemesine isyan eden acılı baba Adem Tekin, Hürriyet’e şunları söyledi: “Ben işten akşam 18.00 gibi geldim eve. ‘Neredesin oğlum’ dedim, ‘Baba dışarıdayım’ dedi. ‘Gelirken iki ekmek alır mısın’ dedim, ‘Tamam baba, alırım’ dedi. Bu kadar. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. Oğlumun cesedinin bulunduğu yer Avcılar Sahil, oturduğumuz yer Avcılar Sahil, şikâyette bulunduğumuz ve ifade verdiğimiz karakol Avcılar Merkez Karakolu. Polise ifade ve bilgi vermemize rağmen, aynı noktadan oğlumun cesedinin çıkmasına rağmen bize herhangi bir haber verilmedi. 9 yıldır neden bir bilgi verilmedi. Bu bir anne - babaya yapılabilecek en büyük kötülük.

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Oğuzhan Tekin - 28 Aralık 2017’de Avcılar sahilinde bulunan cansız bedenin Oğuzhan Tekin’e ait olduğu ortaya çıktı.

‘SANA BİLGİ VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ’

9 yıldır savcılığa defalarca gitmeme rağmen hep dışarı itildim. ‘Sana bilgi vermek zorunda değiliz’ diyerek beni dışarı attılar. Ne oldu ne bitti şu son bir aydır yoğunlaştılar. Benden bugün DNA örneği istiyorlar. 9 yıl önce de benden DNA örneği isteyebilirlerdi. Çocuğum kayıp olduktan 12 gün sonra bulunmuş. Benim kayıp ilanım var, o zamanlar gelip bana ‘Kardeşim bize DNA örneği ver, bir ceset bulduk bir karşılaştıralım tutuyor mu’ diyebilirlerdi. Neden o zaman istemediler? Ben bu soruyu soruyorum. Talep etmeme rağmen neden istemediler neden. Benim çocuğum niye 9 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yattı. Meğer aslında kaybolduktan 12 gün sonra bulunmuş, 15 gün de morgda bekletilmiş. Olayla ilgisi olan herkesten şikâyetçiyim.”