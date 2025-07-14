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9 yıldır 8 şarapnel parçasıyla yaşıyor

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#15 Temmuz Gazisi#FETÖ#Adem Gül
9 yıldır 8 şarapnel parçasıyla yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

ANKARA Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan 15 Temmuz gazisi Adem Gül, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıktı.

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Kardeşi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gelen Gül, darbecilerin açtığı ateşte sağ ve sol kolundan, bileğinden ve parmağından yaralandı. Geçirdiği 4 ameliyat sonunda sağ el küçük parmağını kaybeden Adem Gül, sağlığına kavuştu. Ancak cerrahi müdahale riskli olduğu için kolunda bulunan şarapnel parçaları çıkarılamadı. 15 Temmuz gazisi Gül, 9 yıldır vücudundaki 8 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrası hiç tereddüt etmeden hareket ettiğini ifade ederek, “Genelkurmay çatısından ve pencerelerinden üzerimize doğru ateş edilmeye başlandı. Ateşler kesildiğinde ve biz kalktığımızda üstümüzde 2 tane helikopter uçmaya başladı. Bu helikopterler üzerimize zırh delici top mermisi atmışlar. Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuz gibi bir musibet yaşatmasın” dedi.     

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#15 Temmuz Gazisi#FETÖ#Adem Gül

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