9 yıldır 8 şarapnel parçasıyla yaşıyor

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Kardeşi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gelen Gül, darbecilerin açtığı ateşte sağ ve sol kolundan, bileğinden ve parmağından yaralandı. Geçirdiği 4 ameliyat sonunda sağ el küçük parmağını kaybeden Adem Gül, sağlığına kavuştu. Ancak cerrahi müdahale riskli olduğu için kolunda bulunan şarapnel parçaları çıkarılamadı. 15 Temmuz gazisi Gül, 9 yıldır vücudundaki 8 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrası hiç tereddüt etmeden hareket ettiğini ifade ederek, “Genelkurmay çatısından ve pencerelerinden üzerimize doğru ateş edilmeye başlandı. Ateşler kesildiğinde ve biz kalktığımızda üstümüzde 2 tane helikopter uçmaya başladı. Bu helikopterler üzerimize zırh delici top mermisi atmışlar. Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuz gibi bir musibet yaşatmasın” dedi.