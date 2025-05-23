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9 yıl önce öldürüştü! Katil üvey babası ile öz annesi çıktı

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#Isparta#Fatma Çavdar#Arda Karaman
9 yıl önce öldürüştü Katil üvey babası ile öz annesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 22:12

İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara normal olarak geçen 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan üvey baba Hüseyin Çavdar ile öz anne Fatma Çavdar tutuklandı. Hüseyin Çavdar, Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf etti.

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Ispartalı Fatma Çavdar'ın önceki eşinden olan epilepsi hastası oğlu Arda Karaman, İstanbul'da yaşadıkları dönemde, 2016 yılında hayatını kaybetti. O dönem Hüseyin Çavdar ile evli olan Fatma Çavdar'ın oğlunun ölümü kayıtlara normal olarak geçti. Hüseyin ve Fatma Çavdar çifti bir süre sonra Isparta'ya dönerek burada yaşamaya başladı.

Çavdar çifti bu yıl mayıs ayında, Isparta'dan kaybolan başka bir kişinin bulunması için televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Burada diğer kayıp vakası araştırılırken, programa katılan Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğü iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çavdar çifti geçen 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Çavdar, bu sabah sevk edildiği mahkemece 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hüseyin Çavdar'ın ilk ifadesinde Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Çavdar ise bugün öğleden sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Çavdar da 'Suça yardım ve yataklıktan' çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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#Isparta#Fatma Çavdar#Arda Karaman

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