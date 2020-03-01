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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı

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9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçaklığı suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Vedat Dağ, devriye görevi yapan polis ekiplerini fark edince kaçmak istediği sırada yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçaklığı suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Vedat Dağ, dolaştığı sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Dağ, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorusunun ardından Dağ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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