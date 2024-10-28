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9 yaşındaki Yiğit Eymen'in görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

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#Bingöl#Eymen#Yiğit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 13:54

Bingöl’de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı’nı duyan Yiğit Eymen Kera’nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

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Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3’üncü Sınıf Öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen’in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti.

9 yaşındaki Yiğit Eymenin görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen Kera, İl Emniyet Müdürü Orhan’a teşekkür ederek, “Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı’nı okudum” dedi.

9 yaşındaki Yiğit Eymenin görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

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‘GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI’

Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan, “İstiklal Marşı okunurken Yiğit’in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin” diye konuştu.

9 yaşındaki Yiğit Eymenin görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

Anne Hasret Kera ise oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduklarını ifade ederek, Yiğit Eymen’in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude’nin, 1993 yılında Bingöl’ün Çavuşlar köyünde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

9 yaşındaki Yiğit Eymenin görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

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Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’i makam aracıyla Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu'na götürüp, sınıfında ona Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen’i sınıfında tebrik etti.

9 yaşındaki Yiğit Eymenin görüntüsü izleyenleri gururlandırdı... İl Emniyet Müdürü evinde ziyaret etti

 

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#Bingöl#Eymen#Yiğit

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