9 yaşındaki Lina'dan göğüs kabartan başarı: Türkiye'yi temsil edecek

Yomra ilçesinde Mehmet Salih-Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki matematik merakıyla birlikte katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etti. Kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Amerikan Matematik Olimpiyatı'na da katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi ve dünya 310’uncusu oldu.

Saka, altın madalya kazanıp, Singapur’a giderek düzenlenecek olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na katılım için davet aldı. Temmuz ayında aldığı davetle Singapur’a gidecek olan Lina Saka, burada düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

‘BEN ALTIN MADALYA KAZANCAĞIM’ DEDİM’

Başarısının sırrını düzenli ve disiplini çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Saka, “Sayıları öğrendiğimde sayılarla oynamayı ve bulmaca çözmeyi çok sevdim. Bunları sevdikçe matematiği daha çok sevdim. Eğlenerek daha rahat ve güzel çalıştım. Öğretmenimiz sınav yaptığında ve sonrasında yüksek not aldığımda daha fazlasını yapmak istiyorum. Yüksek not aldıkça yaptıklarım kolay gelmeye başlıyor. En sevdiğim ders matematik ama diğer dersleri de seviyorum. Hayriye öğretmenimle matematik sorularını çözmek çok hoşuma gidiyor. Amerikan Matematik Olimpiyatları Sınavı’nın içinde 25 soru var. 6’ncı ve 7’nci sınıfların soruları da yer alıyor. Dünya genelinde 40 ülke katıldı. Ben Türkiye 1’incisi, dünya 310’uncusu oldum. Çok heyecanlı hissetmiştim. Sınavdan çıktığımda, ‘Ben altın madalya kazanacağım, çok güzel geçti’ diyordum. Bekliyor olmama rağmen heyecanlı ve garip hissettim” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEME NOBEL ÖDÜLÜNÜ GETİRMEK İSTİYORUM’

Düzenli çalışmanın önemine değinen Lina Saka, “İlk kez girdiğim bir sınavda altın madalya almış olmak beni çok mutlu etti. İlerde savcı olmak istiyorum. Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkemize matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum. Diğer arkadaşlarım da 3-4 saat yerine 1 saat düzenli ve disiplinli çalışabilirler. 1 saat odaklanarak çalışırlarsa aynı verimi alabilirler. Arkadaşlarım oynarken yanlarına gitmek istiyordum ama ‘Çalışacağım ve altın madalya kazanacağım’ diyerek kendimi motive ediyordum. Çalıştım ve madalyamı aldım. Kitap okumayı, yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Ailem ve sevdiklerim bana inanıyor bu sayede daha rahat çalışabiliyorum” diye konuştu.

‘GURUR KAYNAĞIM’

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Mehmet Salih Saka ise “Kızım benim gurur kaynağım. Eğitimiyle annesi daha çok ilgilendi. Yetenekli ve başarılı bir kızımız var zaten. Onu sevgiyle büyüttük. Mutlu oluyorum, duygulanıyorum ve gururlanıyorum. Online eğitimler alıyor ve maddi imkanlarımız doğrultusunda özel hocada tutuyoruz” dedi.

‘KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ İLGİSİ VAR’

Ayça Karadeniz Saka da kızının matematiğe olan ilgisinin küçüklükten geldiği aktararak, “Bu başarıdan dolayı gururlu ve mutluyuz. İlk defa uluslararası bir olimpiyatta başarı elde etti. Öncesinde Türkiye 1’incilikleri aldığı deneme sınavları da olmuştu. 1’inci sınıfa giderken Türkiye Zeka Oyunları’nda 9’uncu oldu. Türkiye 1’incisi olarak altın madalya kazandı. Singapur’dan davet aldı ve temmuzda finallere gidecek. Dünya’da da 310’uncu oldu. Matematiği çok seviyor. Küçüklüğünden beri ilgisi var ve hep sudoku oynardı. Arkadaşları oyun oynarken kağıt ve kalemle yanımıza gelirdi ve şu an o sevgisinin karşılığını alıyor” ifadelerini kullandı.

‘SEVGİ, ÖZ GÜVENİ TETİKLİYOR’

Sevgi ve öz güvenin önemine değinen anne Saka, “Sevgiyle büyütülen çocuk karşılığını gösterebiliyor. Yeteneği nerede ise onu oradan çıkarabiliyor. Sevgi, öz güveni tetikliyor. Lina’nın öz güvenli olmasını ve kendisini iyi ifade edebilen bir birey olmasını istedim. Kitaba çok önem verdim. Lina gibi olan bir sürü çocuk var. Kazanan başka arkadaşları da var. Singapur’dan belgesini, altın madalyasını ve sertifikasını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.