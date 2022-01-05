9 yaşındaki kızını Adnan Oktar’a götürdü davası

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Kızı S.M.’yi 9 yaşındayken Adnan Oktar’a götürerek tacize uğramasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. (45) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede, müşteki S.M.’nin polise verdiği ses kayıtlarının dökümü yer aldı. Ses kayıtlarına göre anne Dilek Ç., kızını Adnan Oktar’la evlenmesi için yönlendirdi, evlenirse Boğaz’da evinin ve lüks araçlarının olacağını söyledi. Dilek Ç.’nin kızını kastederek “Verdim gitti” dediği, Adnan Oktar’ın ise mağdurun yaşının sorun olmadığını ve evliliklerinin de normal bir evlilik olmayacağını söylediği kaydedildi. Mağdur çocuğun “Bana sorulması lazımdı” demesi üzerine şüpheli anne Dilek Ç.’nin, “Valla millet hocanın peşinde, hoca senin peşinde, daha ne istiyorsun? Beni alsa koşa koşa giderim” dediği belirtildi.

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ANNE GÖZ YUMDU İDDİASI

İddianamede S.M.’nin ifadeleri de yer aldı. Mağdur kız, 9 yaşındayken bir gece saat 02.00’da annesinin kendisini uyandırdığını, makyaj yaptığını ve dekolte elbise giydirerek Adnan Oktar’ın yanına götürdüğünü anlattı. Adnan Oktar’ın kendisine tacizde bulunduğu sırada annesinin de yanında olduğunu aktaran S.M., “13.5 yaşından sonra bu evde kalacaksın” denildiğini belirtti. Oktar’ın yanına dönmek istemediğini söylediğinde de annesinin kendisini tuvalete kaparak dövdüğünü anlattı.

BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU

S.M.’nin babasının şikâyetçi olduğu iddianamede, Adnan Oktar’ın mağdur çocuğu 10 kere gördüğü ve tacizde bulunduğu belirtildi. Dilek Ç. hakkında ‘kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından 14 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dilek Ç., İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

‘TEHDİTLERDEN YORULDUM’

Henüz 9 yaşındayken yaşadıklarını ispatlayabilmek için ses kayıtlarını polise sunan 18 yaşındaki S.M., “Ben şu an sadece buna ‘dur’ denilmesini istiyorum. Daha fazla bunun hiçbir kız çocuğuna yaşatılmasını istemiyorum. Bunu yaşayan kız çocuklarının da kendilerinden utanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bir suçumuz yoktu. Küçük kız çocuğuydum, ne olduğunun farkında değildim. Fakat bir şekilde çok şükür kurtuldum. Cezasının olması gerek” diye konuştu. Şikayetçi olmasının ardından örgüt üyelerinin kendisini ve babasını tehdit ettiğini belirten S.M., “Tehditlerden çok yoruldum artık. 18 yaşındaki bir kızın yaşadığı gibi hayatıma devam etmek istiyorum” dedi.