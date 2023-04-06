9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu

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İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek’in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek’in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

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