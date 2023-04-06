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9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu

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#Gina Mercimek#Kilis#Kilis Haberleri
9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 09:25

Kilis'te, önceki gün okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu. Ev sahibi H.B. gözaltına alındı.

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İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek’in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek’in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

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9 yaşındaki kayıp çocuğun su kuyusunda cansız bedeni bulundu

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#Gina Mercimek#Kilis#Kilis Haberleri

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