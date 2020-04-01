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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

9 yaşındaki Hilal Su Mert, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı

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9 yaşındaki Hilal Su Mert, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Boğazlıyan'a bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda -Yakup Mert çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Baba Yakup Mert de Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi. 

Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı, bir baka şubesine giderek, kampanya hesabına yatırdı.

Hilal Su Mert, "Ben bisiklet almak için para biriktiriyordun. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Biriktirdiğim parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdim" dedi.

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