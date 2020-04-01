9 yaşındaki Hilal Su Mert, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı

Boğazlıyan'a bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda -Yakup Mert çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Baba Yakup Mert de Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi.



Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı, bir baka şubesine giderek, kampanya hesabına yatırdı.



Hilal Su Mert, "Ben bisiklet almak için para biriktiriyordun. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Biriktirdiğim parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdim" dedi.