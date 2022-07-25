9 yaşındaki çocuk bir yıldır çöp evde

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020’de Kamuran Pınar A.’ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi evin tahliye edilmesine karar verdi.

TEMİZLİK EKİBİ BULDU

Kararın ardından eve giden icra ekibi, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kâğıtta ise “Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!” yazıldığı görüldü. Mahkemenin tahliye kararına uymayıp eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen 9 yaşındaki çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.’nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Küçük çocuk savcılık kararıyla Antalya’dan Bursa’ya gelen 48 yaşındaki annesi Yasemin A.’ya teslim edildi.

7 AYDAN BERİ ELEKTRİKLERİ VE SULARI YOKTU

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Ev sahibinin avukatı Batuhan Arısoy şunları söyledi: “Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve oturmak için kiralamışlar. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi.”